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06:05 Т/С Эртурул – Возрождение

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ZAMAN. Свежие выпуски
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В этом выпуске:

  • В Киеве открылась выставка декоративно-прикладного искусства крымских татар
  • «Наш Крым: нероссийские истории украинского полуострова» - В Киеве презентовали книгу пятнадцати авторов
  • Трое человек погибли – в результате наезда автомобиля в толпу в Мельбурне
  • 45-ый президент Америки присягнет народу США
  • Россия готовится к диалогу с Америкой
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В этом выпуске:

  • В Киеве вспоминали события Черного января
  • Жители Севастополя по несколько дней стоят в очередях на получение бесплатных медикаментов
  • Случаи нарушения прав крымских татар в Крыму - продолжаются
  • Надежда Савченко попыталась объяснить журналистам – что она имела в виду, предложив на время «сдать» Крым России
  • Санкции против России – плата за вторжение Путина в Крым
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В этом выпуске:

  • Крымскотатарские мастера приглашают на выставку национального прикладного искусства в Киеве
  • В промо-ролике "Евровидения-2017", который пройдет в этом году в Киеве - Крым назвали "нашей семьей"
  • Руководители так называемых ЛНР и ДНР, по приглашению депутатов Госдумы России - посетили оккупированный Крым
  • Фигуранту ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» Рефату Алимову стало плохо в СИЗО
  • Савченко предает Украину и крымских татар - заявил глава Меджлиса
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В этом выпуске:

  • Повышение цен на услуги ЖКХ в оккупированном Крыму – возмутило крымчан
  • В Турции задержали стамбульского террориста, который в новогоднюю ночь устроил теракт в клубе Рейна
  • В Ираке найдены паспорта ИГИЛ-овцев многие из которых - российские
  • Сергей Лавров заявил о якобы попытке завербовать российского дипломата в США
  • Запрет на ношение хиджаба школьницам – ввели в одном из поселков многонациональной России
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В этом выпуске:

  • «Крымскотатарские песни» - альбом фольклорной крымскотатарской музыки с таким названием - презентовали в Турции
  • В Крыму умерла ветеран второй мировой войны Сафие Кассе, ей было 96
  • В Киеве огласили приговор украинскому подполковнику, перешедшему на службу в российскую армию во время аннексии полуостров
  • Новый президент Америки Дональд Трамп раскритиковал политику Ангелы Меркель
  • Украина передаст в Международный суд ООН в Гааге иск против России за оккупацию и расовую дискриминацию
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Новости 15minut.org
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317 В Киеве открылась выставка декоративно-прикладного искусства крымских татар 20 января в 20:30
169 В Симферополе прошел творческий вечер исполнительницы крымскотатарских песен Афизе Кассара 20 января в 20:29
131 В Симферополе представили новый сборник стихов известной крымскотатарской поэтессы Эмине Усеин 20 января в 20:23
206 «Наш Крым: нероссийские истории украинского полуострова» - В Киеве презентовали книгу пятнадцати авторов 20 января в 20:21
188 Украинский миллиардер Виктор Пинчук не захотел комментировать журналистам свою позицию по Крыму 20 января в 20:19
162 Трое человек погибли – в результате наезда автомобиля в толпу в Мельбурне 20 января в 20:19
138 Roshen закрывает Липецкую кондитерскую фабрику 20 января в 20:17
149 Россия готовится к диалогу с Америкой 20 января в 20:16
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40 20.01.17 ZAMAN QT 20:30 20 января в 23:00
9413 20.01.17 ZAMAN RU 18:30 20 января в 20:00
78 20.01.17 ZAMAN UA 16:30 20 января в 18:00
269 20.01.17 ZAMAN QT 14:30 20 января в 16:00
1112 20.01.17 ZAMAN QT 11:30 20 января в 13:00
90 Uyan halqım, uyan! 20.01.17 (qısım 2) 20 января в 11:10
552 Uyan halqım, uyan! 20.01.17 (qısım 1) 20 января в 11:00
59 19.01.17 ZAMAN QT 20:30 19 января в 23:00
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