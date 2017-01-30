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ZAMAN. Свежие выпуски
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В этом выпуске:

  • Александр Лукашенко признал войну с Россией на востоке Украины
  • Переселенцы смогут продать свое жилье на неподконтрольной территории Украины или получить под его залог кредит
  • Госпогранслужба не пустила в Украину шестерых россиян, вероятно диверсантов
  • По распоряжению руководства лагеря "Артек", в Гурзуфе начали сносить древнее мусульманское кладбище
  • Репрессии в оккупированном Крыму - это реакция на международные решения
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В этом выпуске:

  • Активисты «Крым сос» - вновь вышли к стенам российского посольства в Киеве
  • За неполных три года российской оккупации, Крым покинули 30 тысяч крымских татар
  • Новый виток репрессий начался в оккупированном Крыму
  • Адвоката Эмиля Курбединова обвиняют в «распространении экстремистских материалов», которые он опубликовал 4 года назад
  • Крымские правозащитники призывают прекратить преследование адвокатов в Крыму
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В этом выпуске:

  • Радио Мейдан снова заиграет в Крыму
  • Пикет против семейного насилия прошел в Москве
  • Симферопольские парковки подорожали втрое
  • Музей оккупированного Крыма все еще ждет скифское золото
  • В ПАСЕ рассматривают резолюцию по Украине
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В этом выпуске:

  • Двадцатипятилетие дипломатических отношений между Украиной и США отметили в Киеве
  • В оккупированном Крыму продолжает накапливаться мусор на улицах
  • ФСБ и прокуратура будут искать виновных в ухудшении качества крымских дорог
  • Гурзуф против «Артека» - несколько сотен крымчан вышли на пикет против расширения известного детского лагеря
  • Лидеры крымскотатарского народа встретились с главой посольства Австралии
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В этом выпуске:

  • «Аяз деде къалпагъы» - в Киеве презентовали новогоднюю сказку на крымскотатарском языке
  • В Астане начались переговоры по урегулированию ситуации в Сирии
  • На следующий день после инаугурации Трампа на улицы американских городов вышли до двух миллионов протестующих
  • Одним из вице-президентов ПАСЕ назначен бывший советник Мустафы Джемилева Георгий Логвинский
  • Порошенко наградил выдающихся украинцев ко Дню Соборности Украины
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Новости 15minut.org
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892 Александр Лукашенко признал войну с Россией на востоке Украины 27 января в 19:41
455 Переселенцы смогут продать свое жилье на неподконтрольной территории Украины 27 января в 19:39
221 В Украине стало меньше переселенцев 27 января в 19:38
229 Госпогранслужба не пустила в Украину шестерых россиян, вероятно диверсантов 27 января в 19:37
6347 На двух крымскотатарских активистов готовилось покушение 27 января в 19:36
26768 По распоряжению руководства лагеря "Артек", в Гурзуфе начали сносить древнее мусульманское кладбище 27 января в 19:36
779 Репрессии в оккупированном Крыму - это реакция на международные решения 27 января в 19:35
356 В ПАСЕ осудили Россию за террористическую деятельность в Украине 27 января в 19:34
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3756 27.01.17 ZAMAN QT 20:30 27 января в 22:00
9065 27.01.17 ZAMAN RU 18:30 27 января в 19:00
37433 27.01.17 ZAMAN QT 14:30 27 января в 17:00
3552 27.01.17 ZAMAN UA 16:30 27 января в 17:00
927 27.01.17 ZAMAN QT 11:30 27 января в 13:00
138 Uyan halqım, uyan! 27.01.17 (qısım 2) 27 января в 11:10
79 Uyan halqım, uyan! 27.01.17 (qısım 1) 27 января в 11:00
4642 Спецэфир "Усиление российских репрессий в Крыму" (Часть 2) 26 января в 23:00
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