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ZAMAN. Свежие выпуски
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В этом выпуске:
- Восьмой турнир по национальной борьбе «Куреш» состоится 4го февраля в селе Октябрьское, в Крыму
- В память о Кузьме Скрябине появился песочный клип
- Третий день подряд румынские активисты выходят на антиправительственные ночные забастовки
- Санкции США против России не отменят до деокупации Крыма
- Президент России Владимир Путин обвинил украинское правительство в обострении ситуации на Донбассе
В этом выпуске:
- Первый в Крыму бренд мусульманской одежды «Qara biber» презентовали в Симферополе
- Покушением на убийство - назвали обстрел украинского самолета над Черным морем
- Грузия получила долгожданный безвиз
- Выдвиженца Дональда Трампа - утвердили на должность госсекретаря США
- Массовые протесты в Румынии не утихают, в стране политический кризис
В этом выпуске:
- Джамала презентует новый сингл на большом сольном концерте
- В Черном море стартовали учения НАТО
- Кремль боится Курбединова, Умерова и Семену
- В Киеве попрощались с воинами, которые погибли 29 и 30 января защищая Авдеевку
- Львовский пенсионный фонд передал ФСБ России данные переселенца из оккупированного Крыма
В этом выпуске:
- Полторы тысячи снарядов атаковали военных в Авдеевке, в городе объявлено чрезвычайное положение
- Шестерых мусульман в Квебеке убил ультраправый националист
- Сергей Аксенов свидетельствовал против Ахтема Чийгоза
- В Киеве на Майдане Незалежности прошла акция в поддержку адвоката Эмиля Курбединова
- За закрытыми дверями прошло первое заседание конкурсной комиссии по выборам директора «Крымского дома»
В этом выпуске:
- «Крым - это Украина» - Всемирное движение патриотов Украины инициировало флешмоб с таким названием
- «Беззащитные защитники» - акция в поддержку арестованного в оккупированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова состоится завтра - 31 января, в Киеве на Майдане Независимости в два часа дня
- Крымская татарка из Симферополя прошла слепой отбор песенного конкурса «Голос краины-7»
- «Коллективным наказанием» и «подарком экстремистам» - называют указ Трампа в Иране
- Башар Асад госпитализирован с инсультом
Новости 15minut.org
- Адвокат Курбединов − о своем аресте и дальнейшей работе по защите незаконно осужденных в Крыму 11:47, 5 февраля
- Арнольд Шварценеггер: Американцы справятся с Трампом (ВИДЕО) 11:15, 5 февраля
- Эмиль Курбединов на свободе (ВИДЕО) 10:19, 5 февраля
- Актеру Садальскому запретили въезд в Украину из-за его выступлений в Крыму – он обижен 21:07, 4 февраля
- В Луганске уничтожен еще один террорист − «начальник милиции ЛНР» Анащенко 15:31, 4 февраля
- Крымскотатарского активиста Сейрана Салиева оставили под арестом (ВИДЕО) 13:57, 4 февраля
- История русского солдата, воюющего на Донбассе (ВИДЕО) 13:10, 4 февраля
- Первое поражение Трампа: Федеральный суд в США приостановил действие его миграционного указа 11:54, 4 февраля
- Semedlyaev: Crimean Tatars can’t be sentenced, so they added to charges another article (VIDEO) 11:26, 4 февраля
- Супруга арестованного крымского татарина Салиева намерена протестовать под зданием «Верховного суда» в Крыму 22:03, 3 февраля
Важные новости
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170 Восьмой турнир по национальной борьбе «Куреш» состоится 4го февраля в селе Октябрьское, в Крыму 3 февраля в 21:50
162 Третий день подряд румынские активисты выходят на антиправительственные ночные забастовки 3 февраля в 21:43
346 Двоих россиян, которые выступали против запрета хиджаба в Мордовии - отправили за решётку на 2 месяца 3 февраля в 21:41
187 Крымскотатарские активисты обсудили условия содержания политзаключенных - мусульман за решеткой 3 февраля в 21:40
138 Фигуранту ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Вадиму Сируку продлили арест на 2 месяца 3 февраля в 21:38
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