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ZAMAN. Свежие выпуски
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В этом выпуске:
- В Сирии начал действовать режим прекращения огня
- Из США высылают российских дипломатов
- За последние годы крымскотатарская диаспора Турции все больше интересуется Крымом
- Украина будет сбивать самолеты, которые нарушили воздушные границы
- Из правительства оккупированного Крыма массово увольняются чиновники
В этом выпуске:
- Телеканал UBR - Украинский бизнес-ресурс, с 1 января прекращает вещание
- Руководство телеканала 1 + 1 заявляет о попытках отозвать их лицензию и осуществить рейдерский захват
- США могут объявить новые санкции России
- Интеграция Крыма и Донбасса до 2020 года
- Ремзи Меметова, которого обвиняют в участии в Хизб ут-Тахрир, отправили на принудительную психиатрическую экспертизу
В этом выпуске:
- В Турции выпустили книгу о различиях литературного крымскотатарского языка и его диалектов
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США в Сирии поддерживает террористические группировки, среди которых "Исламское государство"
- В Киеве похоронили крымского татарина из батальона «АЙДАР»
- Новым прокурором оккупированного Крыма станет бывший заместитель прокурора Москвы
- Руководство прокремлевского канала Миллет подозревают в хищении средств
В этом выпуске:
- Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и Джамала вошли в сотню самых влиятельных украинцев по версии журнала «Фокус»
- Участник «Голоса страны» Ескендер Ислямов продвигает культуру крымских татар на Западной Украине
- Керченский мост невозможно построить
- В Киеве попрощаются с крымским татарином из батальона «АЙДАР»
- Верховный суд России отклонил апелляции трем фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир»
В этом выпуске:
- В Крыму представили работы молодой художницы Эльзары Сейдаметовой
- В результате катастрофы российского самолета Ту-154 погибли 93 человека
- В Бахчисарае почтили память Андрея Сахарова
- Али Асанову и Мустафе Дегерменджи продлили срок содержания до 7 апреля следующего года
- Оккупационные власти допустили к политзаключенным украинского омбудсмена
Новости 15minut.org
- В ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение: 39 погибших 10:13, 1 января
- На Новый год Мурманск остался без света 09:54, 1 января
- Тысячи крымчан встречают Новый год без света 20:34, 31 декабря
- Порошенко поручил поднять доплаты бойцам АТО 19:23, 31 декабря
- Глотайте молча, как привыкли. С улыбочкой глотайте 18:26, 31 декабря
- Порошенко с американскими сенаторами отправился в АТО 18:04, 31 декабря
- Умер создатель «киндер-сюрприза» Уильям Сэлис 15:22, 31 декабря
- Валерия Лутковская: Самые сложные условия содержания в СИЗО у Ахтема Чийгоза (ВИДЕО) 15:03, 31 декабря
- Дела против крымских коллаборационистов направлены в суд 14:00, 31 декабря
- Сенаторы США пообещали и дальше поддерживать Украину в борьбе с РФ 23:05, 30 декабря
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141 Украинский олигарх Виктор Пинчук предложил Украине и украинцам не «болезненный компромисс», а капитуляцию 30 декабря в 23:27
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171 Заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова включили в список террористов и экстремистов 30 декабря в 22:42
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