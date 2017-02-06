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ZAMAN. Свежие выпуски
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В этом выпуске:

  • Восьмой турнир по национальной борьбе «Куреш» состоится 4го февраля в селе Октябрьское, в Крыму
  • В память о Кузьме Скрябине появился песочный клип
  • Третий день подряд румынские активисты выходят на антиправительственные ночные забастовки
  • Санкции США против России не отменят до деокупации Крыма
  • Президент России Владимир Путин обвинил украинское правительство в обострении ситуации на Донбассе
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В этом выпуске:

  • Первый в Крыму бренд мусульманской одежды «Qara biber» презентовали в Симферополе
  • Покушением на убийство - назвали обстрел украинского самолета над Черным морем
  • Грузия получила долгожданный безвиз
  • Выдвиженца Дональда Трампа - утвердили на должность госсекретаря США
  • Массовые протесты в Румынии не утихают, в стране политический кризис
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В этом выпуске:

  • Джамала презентует новый сингл на большом сольном концерте
  • В Черном море стартовали учения НАТО
  • Кремль боится Курбединова, Умерова и Семену
  • В Киеве попрощались с воинами, которые погибли 29 и 30 января защищая Авдеевку
  • Львовский пенсионный фонд передал ФСБ России данные переселенца из оккупированного Крыма
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В этом выпуске:

  • Полторы тысячи снарядов атаковали военных в Авдеевке, в городе объявлено чрезвычайное положение
  • Шестерых мусульман в Квебеке убил ультраправый националист
  • Сергей Аксенов свидетельствовал против Ахтема Чийгоза
  • В Киеве на Майдане Незалежности прошла акция в поддержку адвоката Эмиля Курбединова
  • За закрытыми дверями прошло первое заседание конкурсной комиссии по выборам директора «Крымского дома»
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В этом выпуске:

  • «Крым - это Украина» - Всемирное движение патриотов Украины инициировало флешмоб с таким названием
  • «Беззащитные защитники» - акция в поддержку арестованного в оккупированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова состоится завтра - 31 января, в Киеве на Майдане Независимости в два часа дня
  • Крымская татарка из Симферополя прошла слепой отбор песенного конкурса «Голос краины-7»
  • «Коллективным наказанием» и «подарком экстремистам» - называют указ Трампа в Иране
  • Башар Асад госпитализирован с инсультом
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Новости 15minut.org
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170 Восьмой турнир по национальной борьбе «Куреш» состоится 4го февраля в селе Октябрьское, в Крыму 3 февраля в 21:50
148 В память о Кузьме Скрябине появился песочный клип 3 февраля в 21:47
162 Третий день подряд румынские активисты выходят на антиправительственные ночные забастовки 3 февраля в 21:43
346 Двоих россиян, которые выступали против запрета хиджаба в Мордовии - отправили за решётку на 2 месяца 3 февраля в 21:41
187 Крымскотатарские активисты обсудили условия содержания политзаключенных - мусульман за решеткой 3 февраля в 21:40
138 Фигуранту ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Вадиму Сируку продлили арест на 2 месяца 3 февраля в 21:38
761 На заседании Совбеза ООН Россию призвали прекратить агрессию в Украине 3 февраля в 21:34
175 Санкции США против России не отменят до деокупации Крыма 3 февраля в 21:29
Последние выпуски
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146 03.02.17 ZAMAN QT 20:30 3 февраля в 23:00
3855 03.02.17 ZAMAN RU 18:30 3 февраля в 20:00
87 03.02.17 ZAMAN UA 16:30 3 февраля в 18:00
95 03.02.17 ZAMAN QT 14:30 3 февраля в 16:00
76 03.02.17 ZAMAN QT 11:30 3 февраля в 13:00
98 Uyan halqım, uyan! 03.02.17 (qısım 2) 3 февраля в 11:10
84 Uyan halqım, uyan! 03.02.17 (qısım 1) 3 февраля в 11:00
79 02.02.17 ZAMAN QT 20:30 2 февраля в 23:00
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