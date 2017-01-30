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ZAMAN. Свежие выпуски
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В этом выпуске:
- Александр Лукашенко признал войну с Россией на востоке Украины
- Переселенцы смогут продать свое жилье на неподконтрольной территории Украины или получить под его залог кредит
- Госпогранслужба не пустила в Украину шестерых россиян, вероятно диверсантов
- По распоряжению руководства лагеря "Артек", в Гурзуфе начали сносить древнее мусульманское кладбище
- Репрессии в оккупированном Крыму - это реакция на международные решения
В этом выпуске:
- Активисты «Крым сос» - вновь вышли к стенам российского посольства в Киеве
- За неполных три года российской оккупации, Крым покинули 30 тысяч крымских татар
- Новый виток репрессий начался в оккупированном Крыму
- Адвоката Эмиля Курбединова обвиняют в «распространении экстремистских материалов», которые он опубликовал 4 года назад
- Крымские правозащитники призывают прекратить преследование адвокатов в Крыму
В этом выпуске:
- Радио Мейдан снова заиграет в Крыму
- Пикет против семейного насилия прошел в Москве
- Симферопольские парковки подорожали втрое
- Музей оккупированного Крыма все еще ждет скифское золото
- В ПАСЕ рассматривают резолюцию по Украине
В этом выпуске:
- Двадцатипятилетие дипломатических отношений между Украиной и США отметили в Киеве
- В оккупированном Крыму продолжает накапливаться мусор на улицах
- ФСБ и прокуратура будут искать виновных в ухудшении качества крымских дорог
- Гурзуф против «Артека» - несколько сотен крымчан вышли на пикет против расширения известного детского лагеря
- Лидеры крымскотатарского народа встретились с главой посольства Австралии
В этом выпуске:
- «Аяз деде къалпагъы» - в Киеве презентовали новогоднюю сказку на крымскотатарском языке
- В Астане начались переговоры по урегулированию ситуации в Сирии
- На следующий день после инаугурации Трампа на улицы американских городов вышли до двух миллионов протестующих
- Одним из вице-президентов ПАСЕ назначен бывший советник Мустафы Джемилева Георгий Логвинский
- Порошенко наградил выдающихся украинцев ко Дню Соборности Украины
Новости 15minut.org
- В морпорту Севастополя обнаружили взрывное устройство 23:41, 29 января
- В оккупированном Крыму провели обыск и изъяли оргтехнику в редакции «Новостей Севастополя» 19:41, 28 января
- Украинцы, финны и турки больше других в Европе готовы воевать за свою страну 18:50, 28 января
- Стала известна причина смерти экс-главаря «ЛНР» Болотова 17:22, 28 января
- Диаспора и Всемирное движение патриотов Украины проводят флешмоб «Крым – это Украина» 16:22, 28 января
- Полиция штурмовала «музей Новороссии» в Петербурге, один полицейский ранен 15:33, 28 января
- Родным Курбединова силовики заявили, что их дети могут стать террористами – адвокат 13:14, 28 января
- Трамп заявил, что «слишком рано» говорить о снятии санкций с России 12:03, 28 января
- Crimean lawyer Semedlyaev: We are ready for any repression 11:18, 28 января
- Нардеп Кононенко лечится от отравления ртутью 23:23, 27 января
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26768 По распоряжению руководства лагеря "Артек", в Гурзуфе начали сносить древнее мусульманское кладбище 27 января в 19:36
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