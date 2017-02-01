Сейчас в эфире 23:30Tarih sedası Показать телепрограмму
show full tv schedule
SAVE ATR
Now online:

23:30 Tarih sedası

show tv program
LIVE
Смотреть онлайн
ZAMAN. Свежие выпуски
Дата:

В этом выпуске:

  • Джамала презентует новый сингл на большом сольном концерте
  • В Черном море стартовали учения НАТО
  • Кремль боится Курбединова, Умерова и Семену
  • В Киеве попрощались с воинами, которые погибли 29 и 30 января защищая Авдеевку
  • Львовский пенсионный фонд передал ФСБ России данные переселенца из оккупированного Крыма
Полное описание Свернуть
Смотреть передачу

В этом выпуске:

  • Полторы тысячи снарядов атаковали военных в Авдеевке, в городе объявлено чрезвычайное положение
  • Шестерых мусульман в Квебеке убил ультраправый националист
  • Сергей Аксенов свидетельствовал против Ахтема Чийгоза
  • В Киеве на Майдане Незалежности прошла акция в поддержку адвоката Эмиля Курбединова
  • За закрытыми дверями прошло первое заседание конкурсной комиссии по выборам директора «Крымского дома»
Полное описание Свернуть
Смотреть передачу

В этом выпуске:

  • «Крым - это Украина» - Всемирное движение патриотов Украины инициировало флешмоб с таким названием
  • «Беззащитные защитники» - акция в поддержку арестованного в оккупированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова состоится завтра - 31 января, в Киеве на Майдане Независимости в два часа дня
  • Крымская татарка из Симферополя прошла слепой отбор песенного конкурса «Голос краины-7»
  • «Коллективным наказанием» и «подарком экстремистам» - называют указ Трампа в Иране
  • Башар Асад госпитализирован с инсультом
Полное описание Свернуть
Смотреть передачу

В этом выпуске:

  • Александр Лукашенко признал войну с Россией на востоке Украины
  • Переселенцы смогут продать свое жилье на неподконтрольной территории Украины или получить под его залог кредит
  • Госпогранслужба не пустила в Украину шестерых россиян, вероятно диверсантов
  • По распоряжению руководства лагеря "Артек", в Гурзуфе начали сносить древнее мусульманское кладбище
  • Репрессии в оккупированном Крыму - это реакция на международные решения
Полное описание Свернуть
Смотреть передачу

В этом выпуске:

  • Активисты «Крым сос» - вновь вышли к стенам российского посольства в Киеве
  • За неполных три года российской оккупации, Крым покинули 30 тысяч крымских татар
  • Новый виток репрессий начался в оккупированном Крыму
  • Адвоката Эмиля Курбединова обвиняют в «распространении экстремистских материалов», которые он опубликовал 4 года назад
  • Крымские правозащитники призывают прекратить преследование адвокатов в Крыму
Полное описание Свернуть
Смотреть передачу
Новости 15minut.org
Показать больше новостей
Важные новости
Показать
137 Джамала презентует новый сингл на большом сольном концерте 1 февраля в 20:40
113 В Черном море стартовали учения НАТО 1 февраля в 20:39
1659 Львовский пенсионный фонд передал ФСБ России данные переселенца из оккупированного Крыма 1 февраля в 20:37
4271 Состояние дорог в микрорайоне Фонтаны в оккупированном Симферополе – с каждым днем ухудшается 1 февраля в 20:36
337 Бульдозерами снесут торговые точки, а их владельцы пополнят Симферопольскую доску позора 1 февраля в 20:35
97 Верховный суд оккупированного Крыма отклонил рассмотрение апелляционной жалобы на арест Эмиля Курбединова 1 февраля в 20:34
164 Видео-доказательства обвинения - опровергают вину Ахтема Чийгоза 1 февраля в 20:33
109 В Киеве попрощались с воинами, которые погибли 29 и 30 января, защищая Авдеевку 1 февраля в 20:17
Последние выпуски
Show
5 01.02.17 ZAMAN QT 20:30 1 февраля в 23:00
109 01.02.17 ZAMAN RU 18:30 1 февраля в 20:00
79 01.02.17 ZAMAN UA 16:30 1 февраля в 18:00
141 01.02.17 ZAMAN QT 14:30 1 февраля в 16:00
51 01.02.17 ZAMAN QT 11:30 1 февраля в 13:00
43 Uyan halqım, uyan! 01.02.17 (qısım 2) 1 февраля в 11:10
40 Uyan halqım, uyan! 01.02.17 (qısım 1) 1 февраля в 11:00
49 31.01.17 ZAMAN QT 20:30 31 января в 23:00
Архив
Спаси наш телеканал!

Поддержи любимый телеканал. Мы будем благодарны любой сумме

SAVE ATR
Останови цензуру!

Присылай нам свои фото- и видеоматериалы и мы покажем их в эфире

Стань репортером ATR
Смотрите наши передачи
29 Ramazan bereketı
33 История крымских татар
152 Tarih sedası
25 Майбутнє Криму
6 Марафон «Ana tili ‒ Vatan tili»
24 Ana tilim
Все наши передачи