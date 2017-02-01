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ZAMAN. Свежие выпуски
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В этом выпуске:
- Джамала презентует новый сингл на большом сольном концерте
- В Черном море стартовали учения НАТО
- Кремль боится Курбединова, Умерова и Семену
- В Киеве попрощались с воинами, которые погибли 29 и 30 января защищая Авдеевку
- Львовский пенсионный фонд передал ФСБ России данные переселенца из оккупированного Крыма
В этом выпуске:
- Полторы тысячи снарядов атаковали военных в Авдеевке, в городе объявлено чрезвычайное положение
- Шестерых мусульман в Квебеке убил ультраправый националист
- Сергей Аксенов свидетельствовал против Ахтема Чийгоза
- В Киеве на Майдане Незалежности прошла акция в поддержку адвоката Эмиля Курбединова
- За закрытыми дверями прошло первое заседание конкурсной комиссии по выборам директора «Крымского дома»
В этом выпуске:
- «Крым - это Украина» - Всемирное движение патриотов Украины инициировало флешмоб с таким названием
- «Беззащитные защитники» - акция в поддержку арестованного в оккупированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова состоится завтра - 31 января, в Киеве на Майдане Независимости в два часа дня
- Крымская татарка из Симферополя прошла слепой отбор песенного конкурса «Голос краины-7»
- «Коллективным наказанием» и «подарком экстремистам» - называют указ Трампа в Иране
- Башар Асад госпитализирован с инсультом
В этом выпуске:
- Александр Лукашенко признал войну с Россией на востоке Украины
- Переселенцы смогут продать свое жилье на неподконтрольной территории Украины или получить под его залог кредит
- Госпогранслужба не пустила в Украину шестерых россиян, вероятно диверсантов
- По распоряжению руководства лагеря "Артек", в Гурзуфе начали сносить древнее мусульманское кладбище
- Репрессии в оккупированном Крыму - это реакция на международные решения
В этом выпуске:
- Активисты «Крым сос» - вновь вышли к стенам российского посольства в Киеве
- За неполных три года российской оккупации, Крым покинули 30 тысяч крымских татар
- Новый виток репрессий начался в оккупированном Крыму
- Адвоката Эмиля Курбединова обвиняют в «распространении экстремистских материалов», которые он опубликовал 4 года назад
- Крымские правозащитники призывают прекратить преследование адвокатов в Крыму
Новости 15minut.org
- Оккупанты вывезли из Крыма материалы уголовных дел по убийствам двух нардепов 19:14, 1 февраля
- В Керчи предприниматели угрожают перекрыть переправу (ВИДЕО) 18:59, 1 февраля
- Россия обстреляла украинский самолет над Черным морем 18:04, 1 февраля
- Константинов анонсировал увольнения «глав администраций» городов и районов 17:58, 1 февраля
- «Прокуратура» в Симферополе разбирается с искрящим электрокабелем под «свежей» плиткой 17:56, 1 февраля
- В РФ хотят вводить штрафы за перевозку и хранение санкционных продуктов 17:10, 1 февраля
- Пашаев рассказал о новой концепции ATR: всеукраинский крымскотатарский информационный телеканал 16:55, 1 февраля
- Апелляционная жалоба на заключение под стражу Курбединова оставлена без удовлетворения 16:44, 1 февраля
- Решение Нацсовета по телеканалу «Дождь» соответствует законодательству Украины ‒ Общественный совет 16:21, 1 февраля
- В «ДНР» будут изучать «донецкий» русский язык 16:16, 1 февраля
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1659 Львовский пенсионный фонд передал ФСБ России данные переселенца из оккупированного Крыма 1 февраля в 20:37
4271 Состояние дорог в микрорайоне Фонтаны в оккупированном Симферополе – с каждым днем ухудшается 1 февраля в 20:36
337 Бульдозерами снесут торговые точки, а их владельцы пополнят Симферопольскую доску позора 1 февраля в 20:35
97 Верховный суд оккупированного Крыма отклонил рассмотрение апелляционной жалобы на арест Эмиля Курбединова 1 февраля в 20:34
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