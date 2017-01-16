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ZAMAN. Свежие выпуски
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В этом выпуске:
- В Сирии начал действовать режим прекращения огня
- Из США высылают российских дипломатов
- За последние годы крымскотатарская диаспора Турции все больше интересуется Крымом
- Украина будет сбивать самолеты, которые нарушили воздушные границы
- Из правительства оккупированного Крыма массово увольняются чиновники
В этом выпуске:
- Телеканал UBR - Украинский бизнес-ресурс, с 1 января прекращает вещание
- Руководство телеканала 1 + 1 заявляет о попытках отозвать их лицензию и осуществить рейдерский захват
- США могут объявить новые санкции России
- Интеграция Крыма и Донбасса до 2020 года
- Ремзи Меметова, которого обвиняют в участии в Хизб ут-Тахрир, отправили на принудительную психиатрическую экспертизу
В этом выпуске:
- В Турции выпустили книгу о различиях литературного крымскотатарского языка и его диалектов
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США в Сирии поддерживает террористические группировки, среди которых "Исламское государство"
- В Киеве похоронили крымского татарина из батальона «АЙДАР»
- Новым прокурором оккупированного Крыма станет бывший заместитель прокурора Москвы
- Руководство прокремлевского канала Миллет подозревают в хищении средств
В этом выпуске:
- Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и Джамала вошли в сотню самых влиятельных украинцев по версии журнала «Фокус»
- Участник «Голоса страны» Ескендер Ислямов продвигает культуру крымских татар на Западной Украине
- Керченский мост невозможно построить
- В Киеве попрощаются с крымским татарином из батальона «АЙДАР»
- Верховный суд России отклонил апелляции трем фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир»
В этом выпуске:
- В Крыму представили работы молодой художницы Эльзары Сейдаметовой
- В результате катастрофы российского самолета Ту-154 погибли 93 человека
- В Бахчисарае почтили память Андрея Сахарова
- Али Асанову и Мустафе Дегерменджи продлили срок содержания до 7 апреля следующего года
- Оккупационные власти допустили к политзаключенным украинского омбудсмена
Новости 15minut.org
- Захарченко и Плотницкий отметят годовщину Переяславской Рады в Крыму 18:54, 16 января
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- Украина передаст в Международный суд ООН в Гааге иск против России за оккупацию и расовую дискриминацию 16:48, 16 января
- В Крыму продолжается «чистка» архитекторов: уволен главный архитектор полуострова 16:43, 16 января
- В Крыму отслужат молебен об удачном курортном сезоне 16:03, 16 января
- Байден: власть должна поставить потребности Украины выше узких личных интересов 15:30, 16 января
- В оккупированном Крыму при оплате за газ будут платить и комиссию 15:16, 16 января
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