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ZAMAN. Свежие выпуски
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В этом выпуске:
- В Киеве открылась выставка декоративно-прикладного искусства крымских татар
- «Наш Крым: нероссийские истории украинского полуострова» - В Киеве презентовали книгу пятнадцати авторов
- Трое человек погибли – в результате наезда автомобиля в толпу в Мельбурне
- 45-ый президент Америки присягнет народу США
- Россия готовится к диалогу с Америкой
В этом выпуске:
- В Киеве вспоминали события Черного января
- Жители Севастополя по несколько дней стоят в очередях на получение бесплатных медикаментов
- Случаи нарушения прав крымских татар в Крыму - продолжаются
- Надежда Савченко попыталась объяснить журналистам – что она имела в виду, предложив на время «сдать» Крым России
- Санкции против России – плата за вторжение Путина в Крым
В этом выпуске:
- Крымскотатарские мастера приглашают на выставку национального прикладного искусства в Киеве
- В промо-ролике "Евровидения-2017", который пройдет в этом году в Киеве - Крым назвали "нашей семьей"
- Руководители так называемых ЛНР и ДНР, по приглашению депутатов Госдумы России - посетили оккупированный Крым
- Фигуранту ялтинского дела «Хизб ут-Тахрир» Рефату Алимову стало плохо в СИЗО
- Савченко предает Украину и крымских татар - заявил глава Меджлиса
В этом выпуске:
- Повышение цен на услуги ЖКХ в оккупированном Крыму – возмутило крымчан
- В Турции задержали стамбульского террориста, который в новогоднюю ночь устроил теракт в клубе Рейна
- В Ираке найдены паспорта ИГИЛ-овцев многие из которых - российские
- Сергей Лавров заявил о якобы попытке завербовать российского дипломата в США
- Запрет на ношение хиджаба школьницам – ввели в одном из поселков многонациональной России
В этом выпуске:
- «Крымскотатарские песни» - альбом фольклорной крымскотатарской музыки с таким названием - презентовали в Турции
- В Крыму умерла ветеран второй мировой войны Сафие Кассе, ей было 96
- В Киеве огласили приговор украинскому подполковнику, перешедшему на службу в российскую армию во время аннексии полуостров
- Новый президент Америки Дональд Трамп раскритиковал политику Ангелы Меркель
- Украина передаст в Международный суд ООН в Гааге иск против России за оккупацию и расовую дискриминацию
Новости 15minut.org
- Моторолу предлагают причислить к лику святых 21:56, 21 января
- В Киеве проходит выставка крымскотатарского культурного наследия 16:59, 21 января
- В команде Трампа утверждены министр обороны и министр национальной безопасности 16:56, 21 января
- Спустя почти три года после побега Януковича Генпрокуратура Украины начнет против него заочное досудебное расследование 14:48, 21 января
- В США запустили кампанию с целью инициировать импичмент Трампа 13:41, 21 января
- В Киеве покажут сказку на крымскотатарском языке 11:32, 21 января
- В Вашингтоне во время инаугурации Трампа задержали корреспондента RT 22:16, 20 января
- Дональд Трамп принял присягу и официально стал 45-м президентом США (ВИДЕО) 20:38, 20 января
- Крымского журналиста Семену оккупанты обвинили в сепаратизме 19:44, 20 января
- Прокурор АРК впервые обратился к согражданам на крымскотатарском языке 18:25, 20 января
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169 В Симферополе прошел творческий вечер исполнительницы крымскотатарских песен Афизе Кассара 20 января в 20:29
131 В Симферополе представили новый сборник стихов известной крымскотатарской поэтессы Эмине Усеин 20 января в 20:23
206 «Наш Крым: нероссийские истории украинского полуострова» - В Киеве презентовали книгу пятнадцати авторов 20 января в 20:21
188 Украинский миллиардер Виктор Пинчук не захотел комментировать журналистам свою позицию по Крыму 20 января в 20:19
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