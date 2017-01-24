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ZAMAN. Свежие выпуски
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В этом выпуске:
- Радио Мейдан снова заиграет в Крыму
- Пикет против семейного насилия прошел в Москве
- Симферопольские парковки подорожали втрое
- Музей оккупированного Крыма все еще ждет скифское золото
- В ПАСЕ рассматривают резолюцию по Украине
В этом выпуске:
- Двадцатипятилетие дипломатических отношений между Украиной и США отметили в Киеве
- В оккупированном Крыму продолжает накапливаться мусор на улицах
- ФСБ и прокуратура будут искать виновных в ухудшении качества крымских дорог
- Гурзуф против «Артека» - несколько сотен крымчан вышли на пикет против расширения известного детского лагеря
- Лидеры крымскотатарского народа встретились с главой посольства Австралии
В этом выпуске:
- «Аяз деде къалпагъы» - в Киеве презентовали новогоднюю сказку на крымскотатарском языке
- В Астане начались переговоры по урегулированию ситуации в Сирии
- На следующий день после инаугурации Трампа на улицы американских городов вышли до двух миллионов протестующих
- Одним из вице-президентов ПАСЕ назначен бывший советник Мустафы Джемилева Георгий Логвинский
- Порошенко наградил выдающихся украинцев ко Дню Соборности Украины
В этом выпуске:
- В Киеве открылась выставка декоративно-прикладного искусства крымских татар
- «Наш Крым: нероссийские истории украинского полуострова» - В Киеве презентовали книгу пятнадцати авторов
- Трое человек погибли – в результате наезда автомобиля в толпу в Мельбурне
- 45-ый президент Америки присягнет народу США
- Россия готовится к диалогу с Америкой
В этом выпуске:
- В Киеве вспоминали события Черного января
- Жители Севастополя по несколько дней стоят в очередях на получение бесплатных медикаментов
- Случаи нарушения прав крымских татар в Крыму - продолжаются
- Надежда Савченко попыталась объяснить журналистам – что она имела в виду, предложив на время «сдать» Крым России
- Санкции против России – плата за вторжение Путина в Крым
Новости 15minut.org
- Крымского адвоката Курбединова будут судить за публикацию в соцсети почти четырехлетней давности 16:09, 26 января
- Скончался третий за два месяца посол России 15:24, 26 января
- Полозов: Мы ожидаем новый виток репрессий в Крыму (ВИДЕО) 15:23, 26 января
- Фейгин: в ближайшие дни против Умерова будет предпринята атака спецслужб РФ 14:42, 26 января
- Российский «Шерлок Холмс» призвал Путина услышать голос свыше 14:23, 26 января
- Спецназ ФСБ препятствует крымским татарам, которые собрались у дома адвоката Курбединова, где проходит обыск (ВИДЕО) 14:11, 26 января
- IKEA объявила о снижении цен из-за падения доходов россиян 14:05, 26 января
- Российский «Шерлок Холмс» призвал Путина услышать голос свыше 14:02, 26 января
- Задержанному утром крымскому татарину Салиеву изберут меру пресечения 14:00, 26 января
- Шендерович предупредил Россию: судьба антисемитской страны всегда печальна 13:33, 26 января
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115 Пенсионеры-переселенцы без электронного удостоверения должны каждые три месяца подтверждать свое присутствие на подконтрольной Украине территории 25 января в 20:17
152 Верховный суд Крыма назначил Энверу Шерфиеву штраф в размере 10 тысяч рублей, вместо 15 тысяч 25 января в 20:12
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