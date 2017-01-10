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ZAMAN. Свежие выпуски
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В этом выпуске:

  • В Сирии начал действовать режим прекращения огня
  • Из США высылают российских дипломатов
  • За последние годы крымскотатарская диаспора Турции все больше интересуется Крымом
  • Украина будет сбивать самолеты, которые нарушили воздушные границы
  • Из правительства оккупированного Крыма массово увольняются чиновники
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В этом выпуске:

  • Телеканал UBR - Украинский бизнес-ресурс, с 1 января прекращает вещание
  • Руководство телеканала 1 + 1 заявляет о попытках отозвать их лицензию и осуществить рейдерский захват
  • США могут объявить новые санкции России
  • Интеграция Крыма и Донбасса до 2020 года
  • Ремзи Меметова, которого обвиняют в участии в Хизб ут-Тахрир, отправили на принудительную психиатрическую экспертизу
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В этом выпуске:

  • В Турции выпустили книгу о различиях литературного крымскотатарского языка и его диалектов
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США в Сирии поддерживает террористические группировки, среди которых "Исламское государство"
  • В Киеве похоронили крымского татарина из батальона «АЙДАР»
  • Новым прокурором оккупированного Крыма станет бывший заместитель прокурора Москвы
  • Руководство прокремлевского канала Миллет подозревают в хищении средств
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В этом выпуске:

  • Мустафа Джемилев, Рефат Чубаров и Джамала вошли в сотню самых влиятельных украинцев по версии журнала «Фокус»
  • Участник «Голоса страны» Ескендер Ислямов продвигает культуру крымских татар на Западной Украине
  • Керченский мост невозможно построить
  • В Киеве попрощаются с крымским татарином из батальона «АЙДАР»
  • Верховный суд России отклонил апелляции трем фигурантам «дела Хизб ут-Тахрир»
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В этом выпуске:

  • В Крыму представили работы молодой художницы Эльзары Сейдаметовой
  • В результате катастрофы российского самолета Ту-154 погибли 93 человека
  • В Бахчисарае почтили память Андрея Сахарова
  • Али Асанову и Мустафе Дегерменджи продлили срок содержания до 7 апреля следующего года
  • Оккупационные власти допустили к политзаключенным украинского омбудсмена
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Новости 15minut.org
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44091 Украинский олигарх Виктор Пинчук предложил Украине и украинцам не «болезненный компромисс», а капитуляцию 30 декабря в 23:27
958 Украина будет сбивать самолеты, которые нарушили воздушные границы 30 декабря в 23:25
322 Молодая семья из Симферопольского района нуждается в помощи 30 декабря в 22:54
789 Прокуратура АРК при Генпрокуратуре Украины направила в суд обвинительные акты в отношении 11 бывших депутатов крымского парламента 30 декабря в 22:52
214 Сколько крымчанам будет стоить новогодний стол? 30 декабря в 22:46
428 Из правительства оккупированного Крыма массово увольняются чиновники 30 декабря в 22:43
600 Заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова включили в список террористов и экстремистов 30 декабря в 22:42
347 Телеканал UBR - Украинский бизнес-ресурс, с 1 января прекращает вещание 29 декабря в 20:34
Последние выпуски
Show
215 Feraset 01.01.17 4 января в 17:00
332724 Canli studio. Саид Сагитов и Pushkin Klezmer band 4 января в 16:00
95 Uyan halqım, uyan! 04.01.17(qısım 2) 4 января в 11:10
81 Uyan halqım, uyan! 04.01.17(qısım 1) 4 января в 11:00
2141 03.01.17 ZAMAN QT 18:30 3 января в 20:00
520 03.01.17 ZAMAN UA 16:30 3 января в 18:00
68 Uyan halqım, uyan! 03.01.17(qısım 2) 3 января в 14:00
79 Uyan halqım, uyan! 03.01.17 (qısım 1) 3 января в 11:00
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