Сейчас в эфире 15:00Классика украинского кино Показать телепрограмму
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15:00 Классика украинского кино

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ZAMAN. Свежие выпуски
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В этом выпуске:

  • Радио Мейдан снова заиграет в Крыму
  • Пикет против семейного насилия прошел в Москве
  • Симферопольские парковки подорожали втрое
  • Музей оккупированного Крыма все еще ждет скифское золото
  • В ПАСЕ рассматривают резолюцию по Украине
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В этом выпуске:

  • Двадцатипятилетие дипломатических отношений между Украиной и США отметили в Киеве
  • В оккупированном Крыму продолжает накапливаться мусор на улицах
  • ФСБ и прокуратура будут искать виновных в ухудшении качества крымских дорог
  • Гурзуф против «Артека» - несколько сотен крымчан вышли на пикет против расширения известного детского лагеря
  • Лидеры крымскотатарского народа встретились с главой посольства Австралии
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В этом выпуске:

  • «Аяз деде къалпагъы» - в Киеве презентовали новогоднюю сказку на крымскотатарском языке
  • В Астане начались переговоры по урегулированию ситуации в Сирии
  • На следующий день после инаугурации Трампа на улицы американских городов вышли до двух миллионов протестующих
  • Одним из вице-президентов ПАСЕ назначен бывший советник Мустафы Джемилева Георгий Логвинский
  • Порошенко наградил выдающихся украинцев ко Дню Соборности Украины
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В этом выпуске:

  • В Киеве открылась выставка декоративно-прикладного искусства крымских татар
  • «Наш Крым: нероссийские истории украинского полуострова» - В Киеве презентовали книгу пятнадцати авторов
  • Трое человек погибли – в результате наезда автомобиля в толпу в Мельбурне
  • 45-ый президент Америки присягнет народу США
  • Россия готовится к диалогу с Америкой
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В этом выпуске:

  • В Киеве вспоминали события Черного января
  • Жители Севастополя по несколько дней стоят в очередях на получение бесплатных медикаментов
  • Случаи нарушения прав крымских татар в Крыму - продолжаются
  • Надежда Савченко попыталась объяснить журналистам – что она имела в виду, предложив на время «сдать» Крым России
  • Санкции против России – плата за вторжение Путина в Крым
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Новости 15minut.org
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7820 Радио Мейдан снова заиграет в Крыму 25 января в 20:20
115 Пенсионеры-переселенцы без электронного удостоверения должны каждые три месяца подтверждать свое присутствие на подконтрольной Украине территории 25 января в 20:17
143 Пикет против семейного насилия прошел в Москве 25 января в 20:16
139 Симферопольские парковки подорожали втрое 25 января в 20:15
127 Музей оккупированного Крыма все еще ждет скифское золото 25 января в 20:14
152 Верховный суд Крыма назначил Энверу Шерфиеву штраф в размере 10 тысяч рублей, вместо 15 тысяч 25 января в 20:12
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217 25.01.17 ZAMAN UA 16:30 25 января в 18:00
1496 25.01.17 ZAMAN QT 14:30 25 января в 16:00
847 25.01.17 ZAMAN QT 11:30 25 января в 13:00
57 Uyan halqım, uyan! 25.01.17 (qısım 2) 25 января в 11:10
40 Uyan halqım, uyan! 25.01.17 (qısım 1) 25 января в 11:00
2265 24.01.17 ZAMAN QT 20:30 24 января в 23:00
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